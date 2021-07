“Music of the Spheres”: il nuovo album dei Coldplay (Di mercoledì 21 luglio 2021) I Coldplay danno ai fan dettagli su “Music of the Spheres”, il loro nono album. “Music of the Spheres”: quando esce? Il nono lavoro discografico dei Coldplay esce il 15 ottobre. È già disponibile in pre-order sul sito web della band britannica, che offre una panoramica esaustiva. La tracklist include 12 tracce. Quattro di esse contengono emoji per titolo. Sulle piattaforme streaming è disponibile da oggi il singolo ‘Overtura’, che è in realtà il trailer dell’album, con il quale vengono presentati in anteprima tutti i brani. Tra questi è possibile ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 21 luglio 2021) Idanno ai fan dettagli su “of the”, il loro nono. “of the”: quando esce? Il nono lavoro discografico deiesce il 15 ottobre. È già disponibile in pre-order sul sito web della band britannica, che offre una panoramica esaustiva. La tracklist include 12 tracce. Quattro di esse contengono emoji per titolo. Sulle piattaforme streaming è disponibile da oggi il singolo ‘Overtura’, che è in realtà il trailer dell’, con il quale vengono presentati in anteprima tutti i brani. Tra questi è possibile ...

Advertising

WARNERMUSICIT : 15 ottobre 2021 ?? Siete pronti per un viaggio cosmico con i @coldplay? ?? 'Music of the Spheres' è il loro nuovo att… - FL1CK3RTHERAPY : RT @5SOSltaIy: Motion, il secondo singolo estratto dall’album di debutto di @Luke5SOS, è ora disponibile per l’ascolto e l’acquisto su tutt… - swifterslb : ????va pensiero?? sull'ali dotate~~ #parma is the city of #verdi #light #street #streetart #music #opera #nabuco @… - VelvetMagIta : Il video cosmico dei Coldplay per lanciare il nuovo album: Music Of The Spheres #VelvetMag #Velvet - MegZ1498 : The music jdhjdkxhksjsjhd -