Muri di ignoranza | mediocri | hanno paura Michelle Hunziker su tutte le furie | il lungo e tombale sfogo

Michelle Hunziker, nota per la sua allegria e positività, si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social. Non si sa bene cosa di preciso abbia ferito la nota conduttrice di Striscia la Notizia, che di solito si mostra sempre in maniera piuttosto solare ai suoi fan. "Per tutti gli appassionati nella vita. Non scoraggiatevi di fronte ai Muri di resistenza e ignoranza che troverete di fronte al vostro percorso. Le persone che bruciano per qualcosa, che si applicano, appaiono agli occhi di chi non è come loro degli invasati. E vengono spesso, come capita a me, giudicati", ha scritto la conduttrice.

