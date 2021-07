Mps chiude contenzioso con la Fondazione | pagherà 150 milioni

(Di mercoledì 21 luglio 2021) LaMonte dei Paschi di Siena e la Banca Mps comunicano che è stato raggiunto un accordo preliminare in ordine alle richieste risarcitorie stragiudiziali riferite all'acquisizione ...

L'intesa prevede chesottoponga al cda del 5 agosto sui conti una transazione che definisce in maniera conclusiva il contenzioso a fronte del pagamento di 150 milioni di euro e di impegni sulla ...A gennaio Reuters aveva scritto che il Tesoro sta lavorando al dimezzamento, favorendo accordi transattivi, del contenzioso di circa 10 miliardi che ancora zavorrava(Teleborsa) - La Fondazione Monte dei Paschi di Siena e la Banca Monte dei Paschi di Siena hanno raggiunto un accordo preliminare per mettere fine alla vertenza stragiudiziale da 3,8 miliardi ...La Fondazione Monte dei Paschi di Siena e la Banca Mps comunicano che è stato raggiunto un accordo preliminare in ordine alle richieste risarcitorie stragiudiziali riferite all'acquisizione Antonvenet ...