La Fondazione Monte dei Paschi di Siena e la Banca Mps comunicano che è stato raggiunto un accordo preliminare in ordine alle richieste risarcitorie stragiudiziali riferite all'acquisizione ...

Ultime Notizie dalla rete : Mps chiude Mps chiude contenzioso con la Fondazione,pagherà 150 milioni L'intesa prevede che Mps sottoponga al cda del 5 agosto sui conti una transazione che definisce in maniera conclusiva il contenzioso a fronte del pagamento di 150 milioni di euro e di impegni sulla ...

MPS, pagamento di 150 milioni chiude contenzioso con Fondazione A gennaio Reuters aveva scritto che il Tesoro sta lavorando al dimezzamento, favorendo accordi transattivi, del contenzioso di circa 10 miliardi che ancora zavorrava MPS.

MPS, pagamento di 150 milioni chiude contenzioso con Fondazione (Teleborsa) - La Fondazione Monte dei Paschi di Siena e la Banca Monte dei Paschi di Siena hanno raggiunto un accordo preliminare per mettere fine alla vertenza stragiudiziale da 3,8 miliardi ...

