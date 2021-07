Mountain Bike, Olimpiadi Tokyo: le favorite. Loana Lecomte sembra realmente imbattibile (Di mercoledì 21 luglio 2021) Se c’è un atleta, in tutto l’universo del pedale, che sembra avere già al collo l’oro olimpico, quella è Loana Lecomte. L’enfant prodige transalpina del cross country femminile, infatti, si presenta al via dei Giochi Olimpici dopo aver vinto tutte le prove di Coppa del Mondo 2021 di XCO sin qui disputate. La francese, peraltro, ha ottenuto tutti i suoi successi rifilando distacchi pesantissimi alle rivali, sintomo che, in questa stagione, sta toccando vette sconosciute alle avversarie. Nessun’atleta, in questo 2021, è riuscita a subire un passivo inferiore ai 50?, da Lecomte, nelle quattro tappe di Coppa del Mondo 2021 di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Se c’è un atleta, in tutto l’universo del pedale, cheavere già al collo l’oro olimpico, quella è. L’enfant prodige transalpina del cross country femminile, infatti, si presenta al via dei Giochi Olimpici dopo aver vinto tutte le prove di Coppa del Mondo 2021 di XCO sin qui disputate. La francese, peraltro, ha ottenuto tutti i suoi successi rifilando distacchi pesantissimi alle rivali, sintomo che, in questa stagione, sta toccando vette sconosciute alle avversarie. Nessun’atleta, in questo 2021, è riuscita a subire un passivo inferiore ai 50?, da, nelle quattro tappe di Coppa del Mondo 2021 di ...

