MotoGP, il futuro di Valentino Rossi: ritiro quotato a 1.20 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il futuro di Valentino Rossi è ancora incerto. Il Dottore non ha ancora preso una decisione ufficiale, anche se il ritiro non dovrebbe essere lontano. Anche i betting analyst di Sisal Matchpoint lo hanno confermato; infatti, secondo quanto riportato da agipronews, l'addio alle corse del corridore della Yamaha è quotato a 1.20, mentre vederlo continuare è un'opzione che paga 4 volte la posta giocata. Tuttavia, Rossi ha già confermato che sarà difficile vederlo in pista la pRossima stagione. Un indizio sarebbe quello dell'idea del Dottore di creare un team, il VR46, che dal ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP futuro Cecchinello: 'Che sorpresa il divorzio di Vinales E vedo nozze difficili tra Dovizioso e Aprilia' Penso sia il futuro della MotoGP. A proposto di futuro della MotoGP: se l'aspettava la rottura tra Vinales e Yamaha? Sono rimasto letteralmente basito, quasi un fulmine a ciel sereno . Ma a noi non ...

Motomondiale: il punto dopo Germania e Olanda con Luca Riva ... fratellino di Valentino Rossi, non ha ancora trovato la sua dimensione per abituarsi alla Motogp e ...gran premi che si correranno in casa austriaca potrebbero dargli un aiuto importante sul suo futuro.

MotoGP: Salta il GP di Thailandia, Dorna cerca alternative Cancellato il GP Thailandia, Dorna sta cercando alternative: ma con la situazione pandemica in peggioramento, il finale di stagione MotoGP sarà complicato ...

