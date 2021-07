MotoGP, cancellato il GP di Thailandia per il Covid-19 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Niente da fare, la MotoGP quest’anno non sarà in Thailandia. La notizia era già nell’aria e nella mattinata di oggi ci sono i crismi dell’ufficialità. Il weekend previsto dal 15 al 17 ottobre al Chang International Circuit di Buriram non andrà in scena e la causa è sempre la stessa: il Covid-19. Gli organizzatori hanno preferito non rischiare, sapendo di non poter garantire uno spettacolo adeguato e sicuro per il pubblico locale. Nello stesso tempo, ci sono problematiche logistiche che hanno portato a questa decisione. “La FIM, l’IRTA e la Dorna Sports sono rammaricate nell’annunciare la cancellazione dell’OR Thailand Grand Prix, che si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Niente da fare, laquest’anno non sarà in. La notizia era già nell’aria e nella mattinata di oggi ci sono i crismi dell’ufficialità. Il weekend previsto dal 15 al 17 ottobre al Chang International Circuit di Buriram non andrà in scena e la causa è sempre la stessa: il-19. Gli organizzatori hanno preferito non rischiare, sapendo di non poter garantire uno spettacolo adeguato e sicuro per il pubblico locale. Nello stesso tempo, ci sono problematiche logistiche che hanno portato a questa decisione. “La FIM, l’IRTA e la Dorna Sports sono rammaricate nell’annunciare la cancellazione dell’OR Thailand Grand Prix, che si ...

