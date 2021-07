(Di mercoledì 21 luglio 2021) () - Lainternazionale della sezione Orizzonti è composta da Jasmila Žbani?, presidente (Bosnia ed Erzegovina), regista e sceneggiatrice, Mona Fastvold (Norvegia), regista e sceneggiatrice, Shahram Mokri (Iran), regista, sceneggiatore e critico cinematografico, Josh Siegel (Usa) è curatore della sezione cinematografica del MoMA di New York, e Nadia Terranova (Italia), scrittrice, è autrice di numerosi romanzi e libri per ragazzi. LaOrizzonti assegnerà – senza possibilità di ex-aequo – i seguenti premi: Premio Orizzonti per il miglior film, Premio Orizzonti per la migliore regia, Premio Speciale della ...

Advertising

UniMoviesBlog : #Venezia78 Svelate le giurie internazionali della Mostra - TV7Benevento : Mostra Venezia: anche Saverio Costanzo nella Giuria presieduta da Bong Joon-ho/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Mostra Venezia: anche Saverio Costanzo nella Giuria presieduta da Bong Joon-ho/Adnkronos... - RadioItalia : Ecco chi è il regista! @la_Biennale #Venezia78 - FilippoAstone : L’installazione Entanglement mette in primo piano la fisicità delle tecnologie per i dati. Un totem di cavi e scher… -

Ultime Notizie dalla rete : Mostra Venezia

... Berlino,) aprissero delle sezioni di 'Classici'. Il cinema restaurato è arte, scienza, ...intellettuale siciliano sarà allestita all'ingresso del Parco pubblico Bruno Donatelli anche una...Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di, di cui Campari è main sponsor, e al New York Film Festival il 29 settembre (il Campari Boat è l'installazione collocata presso ...Roma, 21 lug. Ci sarà anche l'italiano Saverio Costanzo nella Giuria del Concorso di Venezia 78, il gruppo di esperti designato per assegnare il Leone d'Oro all ...Campari Boat-In-Cinema. Dal 7 al 10 settembre, Campari Boat – In Cinema, la spettacolare piattaforma galleggiante presso l’Arsenale di Venezia, diventerà per il secondo anno ...