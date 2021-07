Moscato Wine Festival in Tour: appuntamento oggi a Roma (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’associazione Go Wine promuove nel corso dell’estate 2021 la ventesima edizione del Moscato Wine Festival, manifestazione finalizzata a promuovere la cultura del vino Moscato in varie parti d’Italia a un pubblico vasto e diversificato di enoappassionati. Il Moscato è uno tra i vitigni più antichi e diffusi al mondo e affonda le sue radici praticamente in tutte le regioni italiane, con una produzione molto diversificata. In alcuni casi segna la viticoltura di una regione, come nel caso del Moscato d’Asti, in altri rappresenta un’eccellenza in piccole produzioni, spesso ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’associazione Gopromuove nel corso dell’estate 2021 la ventesima edizione del, manifestazione finalizzata a promuovere la cultura del vinoin varie parti d’Italia a un pubblico vasto e diversificato di enoappassionati. Ilè uno tra i vitigni più antichi e diffusi al mondo e affonda le sue radici praticamente in tutte le regioni italiane, con una produzione molto diversificata. In alcuni casi segna la viticoltura di una regione, come nel caso deld’Asti, in altri rappresenta un’eccellenza in piccole produzioni, spesso ...

Advertising

Tiburnoofficial : Il Moscato Wine Festival organizzato da Go Wine, fa tappa a Roma, l'appuntamento è per mercoledì 21 luglio all'Hote… - Pigi_Mas : Ottimo moscato. Non eccessivamente dolce. Colore giallo…. Wine da Forteto della Luja tramite Vivino:… - truewinelover : RT @GoWine5: Ieri sera un nuovo appuntamento Go Wine a Milano con il Moscato Wine Festival in Tour. Una selezione di vini racconta da nord… - CercaVino_en : Coppo Moscato d'Asti 'Moncalvina' 2020 75 cl: €19.26 @ - CercaVino_en : Pellegrino 1880 Moscato di Pantelleria 2019 50 cl: €19.66 @ -

Ultime Notizie dalla rete : Moscato Wine A Trani percorsi e discorsi sul moscato di Trani ... presso il fortino della villa comunale e con a vista il porto naturale di Trani, si apriranno i banchetti di degustazione dei vini a doc moscato di Trani, tenuti dai sommelier della Wine Specialists ...

Al Braida Wine Resort di Rocchetta Tanaro picnic e aperitivi vista vigna ... la bottiglia in formato 375 ml a scelta tra La Monella, Montebruna, Moscato d'Asti o Brachetto d'... Info e prenotazioni: 335 1559195 / 328 2334387 info@braidawineresort.it DOVE: Braida Wine Resort ...

A Roma il Moscato Wine Festival CronacheMarche Vini di Monti, medaglie al Decanter di Londra e a Verona MONTI. Nuovi importanti riconoscimenti per la Cantina del Vermentino in due kermesse enologiche a livello mondiale, ovvero al Decanter World Wine Awards 2021 a Londra e al “5Star Wines-the ...

MARTINI® Asti festeggia il suo 150o anniversario raggiungendo un’importante traguardo in termini di sostenibilità I fornitori di uva per lo spumante italiano più apprezzato nel mondo otterranno la certificazione di sostenibilità nel 2021 Dopo aver dedicato decenni allo sviluppo di pratiche sostenibili pionieristi ...

... presso il fortino della villa comunale e con a vista il porto naturale di Trani, si apriranno i banchetti di degustazione dei vini a docdi Trani, tenuti dai sommelier dellaSpecialists ...... la bottiglia in formato 375 ml a scelta tra La Monella, Montebruna,d'Asti o Brachetto d'... Info e prenotazioni: 335 1559195 / 328 2334387 info@braidawineresort.it DOVE: BraidaResort ...MONTI. Nuovi importanti riconoscimenti per la Cantina del Vermentino in due kermesse enologiche a livello mondiale, ovvero al Decanter World Wine Awards 2021 a Londra e al “5Star Wines-the ...I fornitori di uva per lo spumante italiano più apprezzato nel mondo otterranno la certificazione di sostenibilità nel 2021 Dopo aver dedicato decenni allo sviluppo di pratiche sostenibili pionieristi ...