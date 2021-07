Morte Libero De Rienzo: dopo l’autopsia ora si attende il tossicologico. La famiglia chiede privacy (Di mercoledì 21 luglio 2021) Continuano le indagini sulla Morte dell’attore Libero De Rienzo, scomparso a 44 anni nella sua casa romana lo scorso 15 luglio, presumibilmente a causa di un malore. Sul corpo, ritrovato nella mattinata di venerdì 16, era stata predisposto l’autopsia, ma sarà il tossicologico a togliere ogni dubbio; il sostituto procuratore Francesco Minisci vuole fare chiarezza sulla questione della droga che sarebbe stata trovata nella casa dell’attore. La famiglia ha richiesto rispetto della privacy e per il lutto subito, parlando per voce del loro ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Continuano le indagini sulladell’attoreDe, scomparso a 44 anni nella sua casa romana lo scorso 15 luglio, presumibilmente a causa di un malore. Sul corpo, ritrovato nella mattinata di venerdì 16, era stata predisposto, ma sarà ila togliere ogni dubbio; il sostituto procuratore Francesco Minisci vuole fare chiarezza sulla questione della droga che sarebbe stata trovata nella casa dell’attore. Laha richiesto rispetto dellae per il lutto subito, parlando per voce del loro ...

Advertising

ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - MiC_Italia : #Cinema, il ministro @dariofrance: «La notizia della morte improvvisa di Libero De Rienzo è terribile e ci lascia t… - fanpage : La redazione di #Chilhavisto e Federica Sciarelli esprimono il loro dolore per la morte di #LiberoDeRienzo: suo pad… - Claplaz : @aletrocino @Corriere Cronaca. Anche perché se non fosse per la faccenda della droga, la morte di Libero Di Rienzo,… - SimoneTorinoTO : @AntalJonathan Non sono cristiani. Punto. Ognuno è libero di credere oppure no, ma ti assicuro che se Dio esiste tu… -