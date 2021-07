Monsters & Co. La serie - Lavori in corso, il cast racconta la realizzazione (Di mercoledì 21 luglio 2021) La nostra intervista a Billy Crystal, John Goodman e gli altri doppiatori originali di Monsters & Co. La serie - Lavori in corso, il sequel del film Pixar del 2001. C'erano una volta gli spaventatori. Fieri dipendenti della Monsters & Co. incaricati di intrufolarsi nelle camerette dei bambini per spaventarli e far scatenare l'energia che deriva dalla loro paura. Questo finché Sulley e Mike, i protagonisti del film Pixar del 2001 non hanno fatto comprendere un aspetto non indifferente: che le loro risate riescono a produrre un quantitativo ancora più elevato di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 luglio 2021) La nostra intervista a Billy Crystal, John Goodman e gli altri doppiatori originali di; Co. Lain, il sequel del film Pixar del 2001. C'erano una volta gli spaventatori. Fieri dipendenti della; Co. incaricati di intrufolarsi nelle camerette dei bambini per spaventarli e far scatenare l'energia che deriva dalla loro paura. Questo finché Sulley e Mike, i protagonisti del film Pixar del 2001 non hanno fatto comprendere un aspetto non indifferente: che le loro risate riescono a produrre un quantitativo ancora più elevato di ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Monsters & Co. La serie - Lavori in corso, il cast racconta la realizzazione - dreamestay : LOVE & MONSTERS ERA JASJJSJAJAJSJSKSKSJDJXJAJSJSJS - weakcore : Ho scoperto che il supermercato sotto casa vende le monsters e le tortillas quindi questo summer break lo passo a mangiare solo quello ?? - MadMassit : Su Disney+ la serie animata Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso!: la recensione @DisneyPlusIT #MonstersandCo… - notizienet : Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso! dal 7 luglio su Disney+ -