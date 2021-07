Monopoly Animal Crossing è disponibile per il preorder, per la gioia di Tom Nook – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 21 luglio 2021) Animal Crossing arriva in Monopoly con una speciale versione del gioco da tavolo più famoso al mondo, disponibile da settembre anche in Italia.. Nintendo e Hasbro si sono messe d’accordo per creare una speciale versione di Monopoly dedicata ad Animal Crossing: New Leaf, il gioco campione di incassi di Nintendo Switch. Si tratta di una versione che riprende i personaggi e i colori del gioco di Nintendo e lo spirito del gioco da tavolo che spinge a mandare in bancarotta gli amici e i familiari. Esattamente come fa Tom ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 21 luglio 2021)arriva incon una speciale versione del gioco da tavolo più famoso al mondo,da settembre anche in Italia..e Hasbro si sono messe d’accordo per creare una speciale versione didedicata ad: New Leaf, il gioco campione di incassi diSwitch. Si tratta di una versione che riprende i personaggi e i colori del gioco die lo spirito del gioco da tavolo che spinge a mandare in bancarotta gli amici e i familiari. Esattamente come fa Tom ...

