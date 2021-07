Mondo TV | nuova commessa in Argentina

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) –TV, gruppo quotato sul segmento STAR che opera nel settore della produzione e distribuzione di serie televisive e film d’animazione, ha reso noto che la propria controllata spagnolaTV Iberoamerica ha annunciato cheTV Studios, S.A.U. (in precedenzaTV Producciones Canarias, S.L.) ha sottoscritto un contratto con la società Industrias Audiovisualess, S.A. per la realizzazione di servizi di animazione per la serie televisiva “Nivis, amigos de otro mundo. (Stagione 3)”. Laprevede il pagamento da parte della cliente ...

Advertising

zaiapresidente : ?? Alla luce degli sviluppi della diffusione nel mondo dei contagi, ho firmato poco fa una nuova ordinanza che istit… - repubblica : Ecco il nuovo supercaccia dell'aviazione russa: la presentazione ufficiale - Agenzia_Ansa : Germania, nuova frana e ancora morti in Vestfalia. Il bilancio delle vittime sale a 93, i dispersi sono 1.300. Ber… - SpotandWeb : Nuova notizia: Spot TV per “Il meraviglioso mondo di Mordillo” - ASviSItalia : Con l’avvento della pandemia siamo stati costretti a un cambio di passo generalizzato, che ha coinvolto ognuno di n… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondo nuova

Borsa Italiana

(in precedenzaTV Producciones Canarias, S. L.) ha sottoscritto un contratto con la società Industrias Audiovisuales Argentinas , S. A. per la realizzazione di servizi di animazione per la ......(D2C) con all'attivo già diverse collaborazioni neldello sport, incluse quelle che la legano a Juventus , Barcellona, Paris Saint - Germain, Milan, Arsenal e Roma. Un Fan Token per la...I giochi per SNES (ma non NES) di luglio di Nintendo Switch Online sono stati rivelati: sarà un trio soddisfacente per gli iscritti?Ecco chi saranno i giurati che, assieme al Presidente di Giuria Bong Joon-ho, assegnerano il Leone d'oro e gli altri premi del concorso di Venezia 78. Annunciate anche le giurie del concorso Orizzonti ...