Mobilità sostenibile, Sonego (Atlantia): a lavoro con AdR e Volocopter per portare a Roma primo aerotaxi elettrico (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – E’ ormai evidente che la pandemia – ancora in corso – ha completamente ridisegnato il concetto di Mobilità: spostamenti in calo e boom dei mezzi privati, in scia alle restrizioni adottate per contenere la diffusione del virus. A oltre un anno dall’esplosione dell’emergenza sanitaria, l’imperativo è trasformare una sventura in opportunità. Parola chiave, dunque, sostenibilità per costruire l’unico futuro possibile. “Il nostro Gruppo ha investito 15 milioni di euro nella startup tedesca Volocopter, che sta producendo droni a trazione elettrica, quindi sostenibili, e ad alta capacità tecnologica, in grado di trasportare merci e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – E’ ormai evidente che la pandemia – ancora in corso – ha completamente ridisegnato il concetto di: spostamenti in calo e boom dei mezzi privati, in scia alle restrizioni adottate per contenere la diffusione del virus. A oltre un anno dall’esplosione dell’emergenza sanitaria, l’imperativo è trasformare una sventura in opportunità. Parola chiave, dunque, sostenibilità per costruire l’unico futuro possibile. “Il nostro Gruppo ha investito 15 milioni di euro nella startup tedesca, che sta producendo droni a trazione elettrica, quindi sostenibili, e ad alta capacità tecnologica, in grado di trasmerci e ...

Advertising

arcocielo : RT @TommasoCastrono: Ancora una volta ribadiamo il nostro NO ad un opera inutile, costosa, rischiosa e dannosa per l’ambiente. Ci sono altr… - caputmundiHeidi : RT @salviamoroma: #Roma Sant'Andrea della Valle e la mobilità sostenibile - Angelo16963582 : @mims_gov A #Roma abbiamo talmente a cuore la mobilità sostenibile che abbiamo inaugurato l’8/07/2019 45 nuovi Filo… - Legambiente : RT @TommasoCastrono: Ancora una volta ribadiamo il nostro NO ad un opera inutile, costosa, rischiosa e dannosa per l’ambiente. Ci sono altr… - _siculamente_ : RT @TommasoCastrono: Ancora una volta ribadiamo il nostro NO ad un opera inutile, costosa, rischiosa e dannosa per l’ambiente. Ci sono altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità sostenibile Mobilità sostenibile, Sonego (Atlantia): a lavoro con AdR e Volocopter per portare a Roma primo aerotaxi elettrico ... insieme ad ADR porteremo a Roma il prototipo di un "volocottero", con l'intenzione di esporlo a Fiumicino in modo che i passeggeri inizino a familiarizzare con queste nuove forme di mobilità e ...

Permessi per disabili - La banca dati nazionale delle targhe slitta a ottobre La novità, preannunciata lo scorso giugno, subirà però un ritardo: lo ha annunciato oggi il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini in una conferenza stampa ...

Le sfide per una mobilità sostenibile in Toscana Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile ... insieme ad ADR porteremo a Roma il prototipo di un "volocottero", con l'intenzione di esporlo a Fiumicino in modo che i passeggeri inizino a familiarizzare con queste nuove forme die ...La novità, preannunciata lo scorso giugno, subirà però un ritardo: lo ha annunciato oggi il ministro delle Infrastrutture e dellaEnrico Giovannini in una conferenza stampa ...