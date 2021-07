Mirabilandia sabato compie 29 anni e festeggia con una promozione speciale

(Di mercoledì 21 luglio 2021)24 luglio, il Parco divertimenti più grande d’Italia,gli. In 29 stagioni ha fatto divertire grandi e piccini, con attrazioni da Guinness dei primati, animazioni, spettacoli da record, novità e ambientazioni sempre nuove. Perre tutti insieme,ha attivato una, valida dalle ore 17 del 24 luglio, che consente l’ingresso serale fino alle 22 al prezzodi 9,90 euro. “Un’occasione imperdibile per i più piccoli – si legge in una nota – che potranno vedere “Otto DJ!” al teatro di Mike ...

