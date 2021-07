Mio Italia contro il green pass per bar e ristoranti. Bianchini: «Giocano con la paura» (Di mercoledì 21 luglio 2021) No al terrorismo psicologico su covid e varianti. No al green pass per i locali pubblici, ristoranti e bar. Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia (movimento imprese e ospitalità) prosegue la sua battaglia a difesa del comparto. Che sarebbe devastato dall’obbligo del certificato verde per ospitare i clienti. “Idea malsana di Speranza, che gioca con la paura”. Mio Italia: no al green pass, basta terrorismo “In vista della cabina di regia di domani (che poi è slittata, ndr) ho appena incassato il sostegno di Matteo Salvini, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 luglio 2021) No al terrorismo psicologico su covid e varianti. No alper i locali pubblici,e bar. Paolo, presidente di Mio(movimento imprese e ospitalità) prosegue la sua battaglia a difesa del comparto. Che sarebbe devastato dall’obbligo del certificato verde per ospitare i clienti. “Idea malsana di Speranza, che gioca con la”. Mio: no al, basta terrorismo “In vista della cabina di regia di domani (che poi è slittata, ndr) ho appena incassato il sostegno di Matteo Salvini, ...

Advertising

marcotravaglio : I VERI ANTI-ITALIANI/3 19 luglio 2020. Mentre Conte combatte al Consiglio Europeo sul Recovery Fund e ricorda come… - DotanMusic : Italia! Non so come ringraziarvi a abbastanza per tutto l'affetto che mi dimostrate ogni volta. Siete sempre nel mi… - Ruffino_Lorenzo : I dati dell'Iss dimostrano che i vaccini in Italia stanno funzionando incredibilmente bene. Evitano le formi più gr… - manugagaa : @BunnyWangji vivo nel mio mondo con tutti gli altri fandom tranne voi che nessuno può vedervi. ah e mi raccomando,… - SecolodItalia1 : Mio Italia contro il green pass per bar e ristoranti. Bianchini: «Un’idea malsana di Speranza. Giocano con la paura… -