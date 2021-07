Milwaukee campione Nba! Giannis divino stende i Suns, primo titolo in 50 anni (Di mercoledì 21 luglio 2021) Serviva una divinità per interrompere una maledizione lunga 50 anni, quella che aleggiava su Milwaukee. I Bucks l'hanno trovata: si chiama Giannis Antetokounmpo, una divinità greca scesa dal Monte ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Serviva una divinità per interrompere una maledizione lunga 50, quella che aleggiava su. I Bucks l'hanno trovata: si chiamaAntetokounmpo, una divinità greca scesa dal Monte ...

