Milwaukee campione | battuta Phoenix con super Antetokounmpo

bball_evo : NBA FINALS (G6) ??????- Antetokounmpo schiaccia i Suns con una prestazione leggendaria: Milwaukee è CAMPIONE dopo 50 a… - dchinellato : ICYMI Milwaukee campione #NBA dopo 50 anni, Giannis ha giocato gara-6 delle Finals da divinità, con uno show da 50… - Direttaofficial : ??Milwaukee campione Nba dopo 50 anni!?? Stratosferico Giannis Antetokounmpo con 50 punti e MVP delle Finals ??… - Gazzetta_NBA : Dentro la festa dei Bucks: coach Bud abbraccia i suoi campioni, poi... - francobus100 : Milwaukee Bucks campione Nba: Giannis fa 50 e si prende l'anello -

Ultime Notizie dalla rete : Milwaukee campione

Accanto a lui i compagni, Khris Middleton, da 8 anni suo compagno di viaggio, Jrue Holiday, PJ Tucker e Brook Lopez, Pat Connaughton e Crazy Eyes Bobby Portis, idolo delle folle di. E anche ...Phoenix resta a galla e insegue praticamente per tutta la gara, ma la zampata del sorpasso non arriva mai e ad alzare le braccia al cielo sono solo i più di 80mila tifosiassiepati dentro e ..."Fabi Shoes, ingaggiato PJ Tucker". Era il 29/04 del 2011 quando la Sutor Basket Montegranaro annunciava la firma di PJ Tucker dopo "una notte di trattative con ...Ora è tutto vero: Giannis Antetokounmpo è campione NBA. Sette mesi dopo aver prolungato per altri 5 anni il suo contratto con Milwaukee, The Greek Freak ha trascinato i Bucks alla vittoria del titolo.