Milwaukee Bucks sul trono Nba | Antetokounmpo Mvp all’unanimità

NBAItalia : SIGNORE E SIGNORI, I MILWAUKEE @BUCKS SONO CAMPIONI NBA!!! #NBA | #NBAFinals - Agenzia_Ansa : Basket: Nba, i Milwaukee Bucks vincono il loro secondo titolo dopo 50 anni. Phoenix Suns battuti 105-98 in gara-6 g… - repubblica : Milwaukee Bucks campioni Nba dopo 50 anni. Per Antetokounmpo 50 punti e lacrime - _Pentirsi_ : RT @parallelecinico: I Milwaukee Bucks sono i campioni NBA 2021. 50 punti, 14 rimbalzi, 5 stoppate per un leggendario Giannis Antetokounmpo… - petergomezblog : I Bucks sono campioni Nba: Phoenix Suns battuti 4-2, Antetokounmpo riporta il titolo a Milwaukee 50 anni dopo la pr… -

Episodio divertente durante le Finals Nba trae Phoenix Suns: Bobby Portis, cui è stato fischiato un fallo contro, è letteralmente impazzito, finendo per prendere il tecnico: guarda il videoUno dei brani del disco, No Child Left Behind , era infatti la colonna sonora di una pubblicità di Beats By Dre trasmessa durante la partita poi vinta dai. E non finisce qui, perché ...Trascinati da un leggendario Giannis Antetokounmpo, i Milwaukee Bucks hanno conquistato ieri sera il secondo titolo Nba della loro storia (mancava da 50 anni, dal 1971) battendo in casa 105-98 i Phoen ...Bucks sul trono Nba dopo 50 anni, Phoenix si arrende 4-2. Game, set and match ed esplode la festa di Milwaukee. I Bucks vincono in casa ...