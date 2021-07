Mille emendamenti sul Ddl Zan. Ecco il dialogo promesso da Salvini. La Lega scopre le carte, l’obiettivo è affossare la legge. Ma Letta tira dritto e insiste: sui diritti non si tratta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non c’è nessun cambio di linea da parte di Enrico Letta: nel giorno in cui sul Ddl Zan (qui il testo) inizia in Senato la battaglia sugli emendamenti, il segretario del Pd ribadisce il muro contro muro: nessun negoziato con Salvini e il testo licenziato dalla Camera non si tocca. E se ci fossero dubbi è proprio il primo firmatario, il dem Alessandro Zan a chiarire (leggi l’articolo): “I 700 emendamenti presentati dalla Lega sono il chiaro tentativo di affossare la legge. Altro che volontà di dialogo e mediazione. Salvini sui ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non c’è nessun cambio di linea da parte di Enrico: nel giorno in cui sul Ddl Zan (qui il testo) inizia in Senato la battaglia sugli, il segretario del Pd ribadisce il muro contro muro: nessun negoziato cone il testo licenziato dalla Camera non si tocca. E se ci fossero dubbi è proprio il primo firmatario, il dem Alessandro Zan a chiarire (leggi l’articolo): “I 700presentati dallasono il chiaro tentativo dila. Altro che volontà die mediazione.sui ...

mludodc : RT @marioadinolfi: Presentati più di mille emendamenti, al ddl Zan alle 12 di oggi. Questo il dettaglio: Lega: 672 emendamenti Fratelli d… - NemNemecsek : RT @mariamacina: Sulla Giustizia, pare che i 5S cercheranno di far saltare la legge Cartabia, presentando quasi mille emendamenti. Noi lavo… - carlo_balestra : RT @mariamacina: Sulla Giustizia, pare che i 5S cercheranno di far saltare la legge Cartabia, presentando quasi mille emendamenti. Noi lavo… - elespaterlini1 : RT @mariamacina: Sulla Giustizia, pare che i 5S cercheranno di far saltare la legge Cartabia, presentando quasi mille emendamenti. Noi lavo… - AristarcoScann1 : RT @ilmanifesto: Ddl Zan, il confronto naufraga tra più di mille emendamenti | il manifesto -