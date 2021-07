'Mille e una storia' al Castello Imperiale: Michele De Virgilio da' voce alle storie e alle trazioni del borgo di Sant'Agata (Di mercoledì 21 luglio 2021) Vincitrice del bando 'Custodiamo la Cultura in Puglia', con un progetto di residenza artistica digitale, in collaborazione con Archeologica srl, AVL metterà in scena nei giorni 24 e 25 luglio, presso ... Leggi su foggiatoday (Di mercoledì 21 luglio 2021) Vincitrice del bando 'Custodiamo la Cultura in Puglia', con un progetto di residenza artistica digitale, in collaborazione con Archeologica srl, AVL metterà in scena nei giorni 24 e 25 luglio, presso ...

Advertising

francescacheeks : Quattro anni di Vulcano, un brano che ha segnato una svolta nel mio modo di scrivere e di comunicare. Grazie per av… - carlaruocco1 : ???????? ???????????????????? @beppe_grillo. A te che con mille parole, tante idee e progetti formidabili hai dato vita ad una re… - borghi_claudio : Un amico mi suggerisce un bel quiz: se a Utrecht si fa una specie di rave con #greenpass e alla fine si contano MIL… - Nina0673 : Dei Delta V io amo questa, che per mille motivi e uno, è una delle mie canzoni #techetechetè - sunxstyles : RT @riveroadxme: @sunxstyles secondo me hanno un minimo e un massimo generale dei prezzi dei biglietti che si trovano sul sito, come su eba… -