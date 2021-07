Milan, Tonali: “Il vero Sandro lo vedrete quest’anno” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sandro Tonali, centrocampista del Milan, si racconta in una lunga intervista e parla degli obiettivi della squadra per la prossima stagione. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali ha voluto parlare della sua esperienza al Milan e della sua volontà di restare nel club. Subito rassicura e assicura: “Il vero Tonali lo vedrete quest’anno”. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 21 luglio 2021), centrocampista del, si racconta in una lunga intervista e parla degli obiettivi della squadra per la prossima stagione. Intervistato da La Gazzetta dello Sport,ha voluto parlare della sua esperienza ale della sua volontà di restare nel club. Subito rassicura e assicura: “Illo”. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi PARLA TONALI: 'SCUDETTO, IL MILAN C'E'' Tutte le notizie… - Gazzetta_it : Intervista a Tonali: “Lotteremo per lo scudetto. Voglio riprendermi l’azzurro” #Milan - PBPcalcio : ?E quindi il #Milan ha riscattato @fikayotomori_ , riscattato #Tonali, chiuso #Giroud,chiuso #BalloTourè, preso… - fradi65550113 : RT @cmdotcom: #Tonali: 'Il #Milan viene prima di tutto. Mi volevano altri club, con stipendi più alti, ma sono felice in rossonero' https:/… - zazoomblog : Tonali: «Il Milan lotterà per lo scudetto. Pioli un padre e su Ibrahimovic…» - #Tonali: #Milan #lotterà #scudetto. -