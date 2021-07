Milan si complica il ritorno di un vecchio pallino (Di mercoledì 21 luglio 2021) Come riportato dai Sky, il Milan sta lavorando per il ritorno di Diogo Dalot in rossonero. Dopo aver concluso l’affare con il Real Madrid per Brahim Diaz, la dirigenza rossonera continua a trattare con il Manchester United per il terzino portoghese. Il Milan vorrebbe prendere il giocatore in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Manchester United accetterebbe questa formula qualora il club via pagasse 5-6 milioni di euro per il prestito. Una cifra alta dato che per Diaz il Milan pagherà 1,5 milioni di euro all’anno per 2 anni. Rossoneri e Red Devils continuano a trattare. L’alternativa nel ruolo per il ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 21 luglio 2021) Come riportato dai Sky, ilsta lavorando per ildi Diogo Dalot in rossonero. Dopo aver concluso l’affare con il Real Madrid per Brahim Diaz, la dirigenza rossonera continua a trattare con il Manchester United per il terzino portoghese. Ilvorrebbe prendere il giocatore in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Manchester United accetterebbe questa formula qualora il club via pagasse 5-6 milioni di euro per il prestito. Una cifra alta dato che per Diaz ilpagherà 1,5 milioni di euro all’anno per 2 anni. Rossoneri e Red Devils continuano a trattare. L’alternativa nel ruolo per il ...

Advertising

LMilan_07 : #Milan si complica il passaggio di #Diaz in rossonero. Si è rotto il cazzo della polemica da ebeti sulla maglia num… - GazzettinoL : Pillole di calciomercato Si complica per l'Atalanta la pista che porta a Teun Koopmeiners, centrocampista dell'AZ… - sportli26181512 : Mercato Milan, il Chelsea vuole monetizzare dalla cessione di Ziyech: La pista che porterebbe Hakim Ziyech al Milan… - sportface2016 : #Milan Si complica la pista #Ziyech: il Chelsea vuole monetizzare dalla sua cessione - Cucciolina96251 : RT @serieAnews_com: ?? #Inter, primi problemi per #Marotta: si complica il rinnovo di #brozovic #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Milan complica Milan, si complica Ziyech: il Chelsea vuole monetizzare dalla sua cessione Secondo quanto riportato da Tuttosport , non priva di ostacoli è la strada che conduce il Milan ad Hakim Ziyech. Per l'esterno offensivo bisognerà adottare una strategia fatta di tempo e pazienza. Al momento - riferisce quotidiano - la pista che porta al marocchino del Chelsea è complicata,...

Calciomercato Juventus, si complica Locatelli - Il piano B di Cherubini L'ex Milan restai primo obiettivo a centrocampo per Massimiliano Allegri, a maggior ragione dopo il lungo stop di Arthur nel reparto mediano della 'Vecchia Signora'. Per avere aggiornamenti in TEMPO ...

Atalanta, si complica la pista per Koopmeiners: possibile ritorno di fiamma per Pobega Milan News Calciomercato, ipotesi scambio Griezmann-Dybala: le mosse di Inter e Roma Calciomercato tutte le mosse di giornata di Juventus, Inter, Milan, Roma e Napoli. Gli accordi conclusi, le indiscrezioni e gli affari in rampa di lancio ...

Corriere dello Sport | ‘Milan, Kaio Jorge può arrivare subito’ Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Milan e Santos per Kaio Jorge ...

Secondo quanto riportato da Tuttosport , non priva di ostacoli è la strada che conduce ilad Hakim Ziyech. Per l'esterno offensivo bisognerà adottare una strategia fatta di tempo e pazienza. Al momento - riferisce quotidiano - la pista che porta al marocchino del Chelsea è complicata,...L'exrestai primo obiettivo a centrocampo per Massimiliano Allegri, a maggior ragione dopo il lungo stop di Arthur nel reparto mediano della 'Vecchia Signora'. Per avere aggiornamenti in TEMPO ...Calciomercato tutte le mosse di giornata di Juventus, Inter, Milan, Roma e Napoli. Gli accordi conclusi, le indiscrezioni e gli affari in rampa di lancio ...Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Milan e Santos per Kaio Jorge ...