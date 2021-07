Milan, pronta una nuova cessione: “Offerta in arrivo” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Come riporta il sito Gianlucadimarzio.com, l’Eintracht Francoforte è fortemente interessato ad Hauge del Milan. Il Milan, dopo 7 anni, è ritornato in Champions League. Maldini e Massara vogliono allestire una squadra che sia competitiva sia in campionato che in Europa. Il team rossonero non ha cambiato allenatore ed ha potuto concentrarsi sin da subito sul Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Come riporta il sito Gianlucadimarzio.com, l’Eintracht Francoforte è fortemente interessato ad Hauge del. Il, dopo 7 anni, è ritornato in Champions League. Maldini e Massara vogliono allestire una squadra che sia competitiva sia in campionato che in Europa. Il team rossonero non ha cambiato allenatore ed ha potuto concentrarsi sin da subito sul Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Milan pronta Secondo strappo nella Lazio di Lotito: Peruzzi lascia, il motivo ... sarebbe pronta la lettera di dimissioni. La rottura: Peruzzi lascia la Lazio A meno di clamorosi ... VIRGILIO SPORT - 21 - 07 - 2021 15:54 Calciomercato: obiettivi dell'estate 2021 di Juve, Milan, Inter

Sampdoria, per Cutrone serve prima vendere Commenta per primo La Sampdoria è pronta a concedere una nuova chance a Patrick Cutrone, ma per poter affondare il colpo per la punta ex - Milan servirà prima fare spazio nel monte ingaggi con le cessioni di esuberi come Colley e ...

Sky - Milan, pronta una nuova offerta al Manchester Utd per Diogo Dalot Milan News Dicono di M…ilan – Le parole del 21 luglio Dicono di M...ilan, la rubrica de IlMilanista.it che raccoglie le parole della giornata sull'universo rossonero. ALBERTO MALESANI A LA GAZZETTA DELLO SPORT - " Mi aspettavo l'addio di Conte. Per come ...

Pronta una nuova offerta per Hauge Jens Petter Hauge è nel mirino di diverse squadre e il Milan, qualora dovesse arrivare un’offerta adeguata, sarebbe disposto a cederlo. Tra i club interessati al norvegese c’è anche l’Eintracht ...

