Milan, nuovo nome per la trequarti: si allontana il sogno Isco (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Milan è pronto a sferrare un nuovo attacco su un altro trequartista a prescindere dall’acquisto a titolo definitivo di Diaz. Si allontano sempre di più le speranze per Isco, il centrocampista potrebbe restare al Real Madrid Nonostante l’ufficialità dell‘acquisto di Diaz, il Milan sarebbe pronto a puntare con forte decisione sull’arrivo di un altro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ilè pronto a sferrare unattacco su un altrosta a prescindere dall’acquisto a titolo definitivo di Diaz. Si allontano sempre di più le speranze per, il centrocampista potrebbe restare al Real Madrid Nonostante l’ufficialità dell‘acquisto di Diaz, ilsarebbe pronto a puntare con forte decisione sull’arrivo di un altro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan e #PUMA presentano oggi il nuovo Away Kit di AC Milan - AntoVitiello : ?? Ecco Olivier #Giroud, il nuovo attaccante del #Milan ???. Domani mattina le visite mediche ???? @MilanNewsit - PietroMazzara : Confermato: sarà @Brahim il nuovo ?? del #Milan @MilanNewsit - GianniVaretto : RT @AntoVitiello: AC #Milan e #PUMA presentano oggi il nuovo Away Kit di AC Milan - pewo_oyee : RT @AntoVitiello: AC #Milan e #PUMA presentano oggi il nuovo Away Kit di AC Milan -