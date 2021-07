Milan, Gazidis già a New York per le terapie: le ultime (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha già iniziato le terapie per sconfiggere il carcinoma alla gola che lo affligge Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ivan, amministratore delegato del, ha già iniziato leper sconfiggere il carcinoma alla gola che lo affligge

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan informa che all' amministratore delegato, Ivan #Gazidis, è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. D… - FBiasin : #Milan, diagnosticato un carcinoma alla gola all'ad #Gazidis: 'Fiducioso di avere un completo recupero”. Di fronte… - DiMarzio : #Milan, diagnosticato un carcinoma alla gola a #Gazidis. Il comunicato del club - Vergara1899 : RT @MilanNewsit: Milan, Gazidis si trova già a New York per sottoporsi a un ciclo di terapie in una clinica specializzata nella cura del ca… - peppe844 : RT @MilanNewsit: Milan, Gazidis si trova già a New York per sottoporsi a un ciclo di terapie in una clinica specializzata nella cura del ca… -