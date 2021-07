Milan, Gazidis e la lotta al cancro: “Ne verrò fuori”. I test allo Ieo e il volo a New York (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo la notizia del tumore di Ivan Gazidis, la Gazzetta dello Sport ha rivelato alcuni importanti retroscena sulla malattia dell’amministratore delegato del Milan. “Ne verrò fuori”, così titola il quotidiano riportando un virgolettato dello stesso Gazidis, che come sottolineato nel comunicato ufficiale del club rossonero rimarrà operativo durante il periodo di cura. L’ottimismo dei medici deriva dalla tempestività della diagnosi, resa possibile dai controlli di routine a cui i dipendenti del Milan si sottopongono abitualmente. Un check-up ha portato agli approfondimenti del caso, con ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo la notizia del tumore di Ivan, la Gazzetta dello Sport ha rivelato alcuni importanti retroscena sulla malattia dell’amministratore delegato del. “Ne”, così titola il quotidiano riportando un virgolettato dello stesso, che come sottolineato nel comunicato ufficiale del club rossonero rimarrà operativo durante il periodo di cura. L’ottimismo dei medici deriva dalla tempestività della diagnosi, resa possibile dai controlli di routine a cui i dipendenti delsi sottopongono abitualmente. Un check-up ha portato agli approfondimenti del caso, con ...

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan informa che all' amministratore delegato, Ivan #Gazidis, è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. D… - FBiasin : #Milan, diagnosticato un carcinoma alla gola all'ad #Gazidis: 'Fiducioso di avere un completo recupero”. Di fronte… - DiMarzio : #Milan, diagnosticato un carcinoma alla gola a #Gazidis. Il comunicato del club - sportface2016 : #Milan #Gazidis a New York per iniziare le terapie dopo la diagnosi delle scorse ore - Maryeterngif1 : Il Milan: 'Gazidis ha un tumore alla gola, è una forma curabile' - MILAN -