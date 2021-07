Milan | Brahim Diaz si tinge i capelli | promessa mantenuta – FOTO

(Di mercoledì 21 luglio 2021)è rimasto fedele allafatta qualche mese fa. Lo spagnolo delsi è tinto idi rossonero Le promesse vanno mantenute e così dopo Theo Hernandez ancheha dato la propria dimostrazione di malattia da Diavolo. I due avevano infatti annunciato dirsi idi rossonero in caso di qualificazione Champions. Il terzino francese aveva subito mantenuto la, mentre per il giovane trequartista è servito aspettare qualche settimana. Divenuto ufficialmente un giocatore ...

Come si dice, una promessa è una promessa e va mantenuta. Così, dopo Theo Hernandez, il rossonero è comparso anche sulla testaDiaz . Lo spagnolo è appena rientrato alin prestito biennale dal Real Madrid e, sbrigate in 'sobrietà' le formalità del caso per completare il secondo passaggio in rossonero, ha tenuto ...Una volta tornato al, il terzino franco - spagnolo ha ricordato al compagno e amico, che le promesse vanno mantenute e così anche lui è diventato rossonero, facendo sorridere Theo e ...Brahim Diaz mantiene la promessa e si tinge i capelli di rossonero. Il nuovo dieci ha postato le foto sui propri social ...Brahim Diaz, promessa mantenuta con Theo Hernandez: cosa ha fatto dopo la firma con il Milan. Un qualcosa di esilarante e sconvolgente.