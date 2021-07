Migranti, altre 125 persone soccorse al largo di Lampedusa (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono 125 i migrati sbarcati dalla motovedetta della Capitaneria Sar 309 a molo Favarolo, a Lampedusa. Tra questi 110 sono stati soccorsi a 24 miglia dalla costa e 15 trasbordati a una distanza di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono 125 i migrati sbarcati dalla motovedetta della Capitaneria Sar 309 a molo Favarolo, a. Tra questi 110 sono stati soccorsi a 24 miglia dalla costa e 15 trasbordati a una distanza di ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti altre Migranti, altre 125 persone soccorse al largo di Lampedusa Questi due ultimi gruppi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove in totale sono arrivati 729 migranti.

Lampedusa,raffica di sbarchi in 24 ore A seguire sono arrivate altre 13 persone e infine 61, tra cui 17 minori e una donna. All' hotspot di contrada Imbriacola, dove sono stati portati tutti i migranti, ci sono al momento 604 ospiti, a ...

Migranti, ancora un respingimento illegale: 500 persone riportate in Libia e 20 annegati Fanpage.it Migranti, altre 125 persone soccorse al largo di Lampedusa Sono 125 i migrati sbarcati dalla motovedetta della Capitaneria Sar 309 a molo Favarolo, a Lampedusa. Tra questi 110 sono stati soccorsi a 24 miglia dalla costa e 15 trasbordati a una distanza di vent ...

Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: 388 le persone approdate sull'isola 20:20Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: 388 le persone approdate sull'isola 20:07Moda di lusso, la palermitana Giglio.com sbarca in Borsa: venerdì il debutto 20:07Covid a Palermo, sta meglio e respi ...

