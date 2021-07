Microsoft, Apple, Samsung e dispositivi quasi impossibili da riparare. L'accusa del CEO di iFixit (Di mercoledì 21 luglio 2021) Microsoft, Samsung, Apple e altre importanti aziende tecnologiche sono state accusate dal co-fondatore e CEO di iFixit, Kyle Wiens, per quanto sia difficile riparare gli hardware. Wiens spiega che è difficile per i riparatori di terze parti ottenere gli strumenti e le parti necessari per riparare smartphone, laptop e altri gadget popolari. "Abbiamo visto i produttori limitare la nostra capacità di acquistare parti", ha affermato Wiens. "C'è un produttore di batterie tedesco di nome Varta che vende batterie a un'ampia varietà di aziende. Samsung usa queste ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 luglio 2021)e altre importanti aziende tecnologiche sono statete dal co-fondatore e CEO di, Kyle Wiens, per quanto sia difficilegli hardware. Wiens spiega che è difficile per i riparatori di terze parti ottenere gli strumenti e le parti necessari persmartphone, laptop e altri gadget popolari. "Abbiamo visto i produttori limitare la nostra capacità di acquistare parti", ha affermato Wiens. "C'è un produttore di batterie tedesco di nome Varta che vende batterie a un'ampia varietà di aziende.usa queste ...

