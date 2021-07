Michelle Hunziker senza parole | “Dopo 10 anni arrivano” | il gesto del marito

Leggi su cityroma

(Di giovedì 22 luglio 2021)emozionata: ildelTomaso Trussardi la lasciaè una delle conduttrice di punta di Canale5 nella prossima stagione televisiva, infatti, sarà nuovamente dietro il bancone di Striscia la notizia con Gerry Scotti ed anche in prima serata al timone di All Together Now. La showgirl e conduttrice italo-svizzera, però, è molto serena e fortunata anche dal punto di vista sentimentale, daè sposata con Tomaso Trussardi dalla cui unione sono nate le due figlie Sole e Celeste. E ...