Mi sbattezzo Franesca Pascale | clamorosa protesta politica Berlusconi è arrabbiato con me

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ladi Francescasul Ddl Zan. L'ex compagna di Silvio, da tempo schierata a favore per l'estensione dei diritti della comunità LGBT, usa parole pesanti in una intervista su Repubblica: "Sono pronta a 'sbattezzarmi': resto credente, ma una Chiesa che discrimina gli omosessuali e che fa ingerenzasul ddl Zan, mi ha deluso". E sul Cav confida. "con me per la posizione sul ddl Zan e perché vado ai Pride. Mi chiede: perché? Io gli rispondo: perché ci credo. Questa volta non sono d'accordo con lui e spero ...