Meteo, niente refrigerio: l'anticiclone africano picchia forte fino al weekend (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il team del sito www.iLMeteo.it informa che fino al weekend saranno poche le occasioni per lo scoppio di temporali. Tuoni e fulmini tra l'altro colpiranno principalmente i settori alpini a carattere ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il team del sito www.iL.it informa chealsaranno poche le occasioni per lo scoppio di temporali. Tuoni e fulmini tra l'altro colpiranno principalmente i settori alpini a carattere ...

Advertising

infoitinterno : Meteo, niente refrigerio: l'anticiclone africano picchia forte fino al weekend - infoitinterno : METEO MILANO, nei prossimi giorni niente TEMPORALI e un po’ di CALDO - _radiantsoul_ : @drunkofthemoon Si stava A fa la sedia oggi.. niente meteo - PietroGriffino : @scorpin4 @Simo72M @andreafacchini1 @Cartabellotta Ti sfugge che non stiamo parlando del meteo o di calcio, qui non… - Il_Paradroide : E comunque pure oggi le previsioni meteo per Roma sono state: - Aoh, non potete capì, state a casa, ci sarà pioggia… -