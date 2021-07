Meteo domani giovedì 22 luglio: giornata all’insegna dell’anticiclone (Di mercoledì 21 luglio 2021) Meteo domani giovedì 22 luglio: la giornata dovrebbe essere caratterizzata da bel tempo e caldo su gran parte del nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia. Foto PixabayLa giornata di domani giovedì 22 luglio dovrebbe essere caratterizzata dall’arrivo della terza ondata di calore sull’Italia. Secondo quanto riportato quest’oggi da ‘Meteo.it’, l’anticiclone dovrebbe essere ancora presente tra il Mar Mediterraneo e le aree del sud est dell’Europa. Si dovrebbe ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 21 luglio 2021)22: ladovrebbe essere caratterizzata da bel tempo e caldo su gran parte del nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia. Foto PixabayLadi22dovrebbe essere caratterizzata dall’arrivo della terza ondata di calore sull’Italia. Secondo quanto riportato quest’oggi da ‘.it’, l’anticiclone dovrebbe essere ancora presente tra il Mar Mediterraneo e le aree del sud est dell’Europa. Si dovrebbe ...

