Mercato, Roma scatenata! Offerta per il capocannoniere della Copa America (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Mercato della è Roma senza sosta, ora è pressing per Luis Diaz. Dopo aver chiuso per portiere e terzino (Rui Patricio e Vina) e aver praticamente finalizzato l’accordo per il centrocampista (Xhaka), la Roma è fortemente concentrata sul reparto offensivo. Con la quasi certa permanenza di Dzeko, l’obiettivo si è spostato sugli esterni, in particolare sull’ala mancina dove è forte il pressing per Luis Diaz del Porto. Il colombiano, mattatore in Coppa America e capocannoniere insieme a Messi, è entrato nelle grazie di Mourinho che lo vorrebbe per completare il terzetto dietro Dzeko formato ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ilsenza sosta, ora è pressing per Luis Diaz. Dopo aver chiuso per portiere e terzino (Rui Patricio e Vina) e aver praticamente finalizzato l’accordo per il centrocampista (Xhaka), laè fortemente concentrata sul reparto offensivo. Con la quasi certa permanenza di Dzeko, l’obiettivo si è spostato sugli esterni, in particolare sull’ala mancina dove è forte il pressing per Luis Diaz del Porto. Il colombiano, mattatore in Coppainsieme a Messi, è entrato nelle grazie di Mourinho che lo vorrebbe per completare il terzetto dietro Dzeko formato ...

