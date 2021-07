Mercato Milan – Sky: “Kessie, l’agente a Milano. Nessun incontro organizzato” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le ultime sul Mercato del Milan. George Atangana, agente di Franck Kessie, è a Milano. Ma, per ora, non ci sono incontri in programma Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le ultime suldel. George Atangana, agente di Franck, è ao. Ma, per ora, non ci sono incontri in programma

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | La classifica delle squadre di A in base agli investimenti fatti finora sul mercato. Coma… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ? MILAN, FATTA PER IL DIFENSORE BALLO-TOURE' DAL MONACO. NEL WEEKEND TORNA ANCHE LO SPAGNOLO BRAH… - Bagarotzo : RT @samuele_indirli: ??Il #Milan ha bloccato ????#KaioJorge! ??Se il #Santos non accetterà l’ultima offerta, il giocatore arriverà a 0 a gennai… - matteo27213289 : RT @samuele_indirli: ??Il #Milan ha bloccato ????#KaioJorge! ??Se il #Santos non accetterà l’ultima offerta, il giocatore arriverà a 0 a gennai… - KunGrax : RT @samuele_indirli: ??Il #Milan ha bloccato ????#KaioJorge! ??Se il #Santos non accetterà l’ultima offerta, il giocatore arriverà a 0 a gennai… -