Quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic in questo Mercato? Pantaleo Corvino è criptico in un'intervista: "Merita un contorno del suo valore"

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Corvino Corvino: "Vogliamo riportare il nostro territorio dove merita" FOLGARIA " Il direttore Pantaleo Corvino non appena arrivato a Folgaria ha parlato ai microfoni di TeleRama. MERCATO " "Il mercato è in ebollizione sia entrata che in uscita, anche se è un mercato un po' difficile in tutte le ...

Bjarnason - Helgason, i primi islandesi nella storia multietnica del Lecce Pantaleo Corvino, infatti, da quando è tornato in patria ha guardato con estremo interesse al mercato nordico, riuscendo a chiudere molte trattative, quasi tutte azzeccate. In attesa di vedere all'...

Mercato, Corvino su Vlahovic: "Ha bisogno di un contorno del suo valore"

Dusan Vlahovic continua ad essere un nome ricorrente sul mercato, anche se difficilmente potrebbe andare via in questa stagione. Tuttavia, il dt Pantaleo Corvino ha rilasciato queste parole a Sky

