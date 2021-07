Meloni a Lega e Fi: “Su candidato Calabria bisogna rivedersi” (Di mercoledì 21 luglio 2021) ”In Calabria voglio vincere. Qual è il miglior candidato migliore in assoluto? Parliamone…bisogna rivedersi un attimo e parlarne. Cose scontate non le do più, mettiamola così. Chiedo rispetto per noi, per la nostra storia. Io non ho mai fatto uno sgambetto a nessuno, soprattutto agli alleati…”. Lo ha detto Giorgia Meloni in diretta Facebook dalla Manduria, lasciando intendere che la partita del candidato governatore di centrodestra in Calabria non è ancora chiusa, anche se è stato ufficializzato l’azzurro Roberto Occhiuto. Meloni si è detta poi ”molto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) ”Invoglio vincere. Qual è il migliormigliore in assoluto? Parliamone…un attimo e parlarne. Cose scontate non le do più, mettiamola così. Chiedo rispetto per noi, per la nostra storia. Io non ho mai fatto uno sgambetto a nessuno, soprattutto agli alleati…”. Lo ha detto Giorgiain diretta Facebook dalla Manduria, lasciando intendere che la partita delgovernatore di centrodestra innon è ancora chiusa, anche se è stato ufficializzato l’azzurro Roberto Occhiuto.si è detta poi ”molto ...

