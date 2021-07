Matteo Renzi firma il referendum di Salvini sulla giustizia | ' A testa alta' E la Lega posta la

Advertising

La7tv : #inonda Maria Elena Boschi difende il leader di Italia Viva: 'Mi sembra difficile immaginare che, con tutto quello… - Corriere : Riforma della Giustizia, Renzi firma a Roma i referendum del partito Radicale - La7tv : #laltrametàdelcrimine @MatteoRenzi: 'Ho detto personalmente a Draghi che siamo pronti a dare una mano a Cartabia. C… - SessaAntonio : RT @catlatorre: 'Ci saranno degli emendamenti presentati da altre forze politiche, non da Italia Viva'. (Matteo Renzi, 15 Luglio 2021 a Re… - Franciscktrue : RT @LegaSalvini: ANCHE MATTEO RENZI HA FIRMATO I #REFERENDUMGIUSTIZIA -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Renzi

Per i due, quelle firme non sono un ostacolo alla riforma voluta dalla ministra Marta ... Ancheassicura il suo 'pieno sostegno' alla riforma, pur ammettendo: ' Avremmo voluto molto di più, ...21/07/2021 - 21:18 E vivaddio... finalmenteha confessato! Come riporta un'agenzia di Askanews,, in un'intervista alla trasmissione Anni Venti Estate, in onda questo mercoledì sera su RaiDue, ha dichiarato: "Quando abbiamo fatto le unioni civili la sinistra ci provava da 15 anni, ...Vicino all’ex presidente, che aveva salvato dalla bancarotta e di cui aveva organizzato l’insediamento alla Casa Bianca, è accusato di aver lavorato in segreto per gli Emirati Arabi Uniti ...È la giustizia ad avvicinare inaspettatamente i due Matteo della politica italiana: Salvini e Renzi spingono entrambi per «una giustizia più giusta» e lo fanno attraverso ...