Massimo Adriatici, chi è l’assessore leghista di Voghera che ha ucciso un 39enne in piazza: avvocato, docente ed ex funzionario di polizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) avvocato, docente, ex funzionario di polizia e assessore, almeno fino a oggi, quando Massimo Adriatici, leghista con la delega alla Sicurezza nella giusta di centrodestra di Voghera, è finito ai domiciliari con l’accusa di eccesso doloso di legittima difesa dopo aver sparato ad un 39enne di origine marocchina poi morto in ospedale. Adriatici, 47enne avvocato penalista, titolare di uno studio legale attivo su Voghera, è stato eletto nel 2020 tra le file della Lega. Fa parte della giunta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021), exdie assessore, almeno fino a oggi, quandocon la delega alla Sicurezza nella giusta di centrodestra di, è finito ai domiciliari con l’accusa di eccesso doloso di legittima difesa dopo aver sparato ad undi origine marocchina poi morto in ospedale., 47ennepenalista, titolare di uno studio legale attivo su, è stato eletto nel 2020 tra le file della Lega. Fa parte della giunta ...

