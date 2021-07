Martedì 20 Luglio 2021 – 348ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di mercoledì 21 luglio 2021) seduta Ora inizio: 16:34 La Conferenza dei Capigruppo ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 30 Luglio: domani mattina intorno alle 11,30 il Ministro della giustizia renderà un’informativa sui gravi fatti accaduti nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere; nel pomeriggio riprenderà l’esame del decreto-legge impresa lavoro giovani salute su cui il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia. Giovedì alle ore 15 si svolgeranno interrogazioni a risposta immediata con i Ministri dell’interno, della difesa e del lavoro. La prossima settimana, con sedute fino a ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 21 luglio 2021)Ora inizio: 16:34 La Conferenza dei Capigruppo ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 30: domani mattina intorno alle 11,30 il Ministro della giustizia renderà un’informativa sui gravi fatti accaduti nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere; nel pomeriggio riprenderà l’esame del decreto-legge impresa lavoro giovani salute su cui il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia. Giovedì alle ore 15 si svolgeranno interrogazioni a risposta immediata con i Ministri dell’interno, della difesa e del lavoro. La prossima settimana, con sedute fino a ...

