Mario Caputo visita la sede di “Basta poco” | “Mostriamo vicinanza delle Istituzioni”

Leggi su monrealelive

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il parlamentare Ars monrealese di Forza Italia,, componente della Commissione Attività Produttive, ha incontrato oggi lo staff dell’associazione no-profit “per renderli felici” di San MartinoScale. In tale occasione, oltre a manifestare il personale apprezzamento per molteplici attività che da anni svolgono presso la frazione, ha portato la testimonianza e laparlamentari regionali e, in particolar modo, quella del presidente Ars Gianfranco Miccichè. L’incontro questa mattina, durante lo ...