Marinella Soldi nuova Presidente Rai: tutti i precedenti di una donna a capo del primo polo televisivo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Adesso è ufficiale: Marinella Soldi è la nuova Presidente della Rai, così come indicato dal premier Mario Draghi. La Commissione di Vigilanza ha infatti ratificato la decisione che il Consiglio di amministrazione di Viale Mazzini aveva preso la scorsa settimana, dopo le indicazioni di Palazzo Chigi. Per la ratifica servivano, in maniera vincolante, i due terzi della Commissione. Vale a dire 27 voti su 40. Hanno votato a favore di Soldi Presidente 29 commissari, 5 i voti contrari e 3 coloro che hanno scelto la scheda bianca. Altri tre commissari erano assenti. Due dei tre assenti sono i ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 21 luglio 2021) Adesso è ufficiale:è ladella Rai, così come indicato dal premier Mario Draghi. La Commissione di Vigilanza ha infatti ratificato la decisione che il Consiglio di amministrazione di Viale Mazzini aveva preso la scorsa settimana, dopo le indicazioni di Palazzo Chigi. Per la ratifica servivano, in maniera vincolante, i due terzi della Commissione. Vale a dire 27 voti su 40. Hanno votato a favore di29 commissari, 5 i voti contrari e 3 coloro che hanno scelto la scheda bianca. Altri tre commissari erano assenti. Due dei tre assenti sono i ...

SimonaMalpezzi : Con il voto favorevole della Commissione di Vigilanza, Marinella Soldi è la nuova Presidente della Rai. Ha la compe… - ilriformista : Via libera della Vigilanza - RaiNews : La commissione di vigilanza Rai ha ratificato l'elezione di Marinella Soldi a nuova presidente della Rai. Soldi ha… - SecolodItalia1 : Rai, via libera della Vigilanza a Soldi presidente. FdI non vota: brutta pagina per la democrazia… - DaniSbrollini : Voglio augurare un buon lavoro a Marinella #Soldi, nuova Presidente della #Rai e a tutto il nuovo cda che andrà ad… -