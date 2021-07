Marinella Soldi | chi è la nuova presidente della Rai? Età | marito e figli | carriera | Instagram

(Di mercoledì 21 luglio 2021)è la. Neoletta dal cda appena insediato, può vantare una lunga esperienza alla direzione di canali televisivi e in campo manageriale. Conosciamola meglio insieme. Leggi anche: Roberta Capua, dopo il successo di Estate in diretta, resta in: ecco cosa condurrà in autunno, chi è la...

ROMA. La nomina dia presidente della Rai è stata ratificata dalla commissione di Vigilanza Rai con 29 voti a favore, 5 contrari e 3 schede bianche . Erano presenti 37 commissari su 40."Con il voto favorevole della Commissione di Vigilanza,è la nuova Presidente della Rai. Ha la competenza e l'esperienza necessarie per dare il via a una stagione di rinnovamento del servizio pubblico. Buon lavoro". Così su Twitter la ...Marinella Soldi è la nuova presidente Rai. La Commissione di Vigilanza Rai ha votato parere favorevole. La ratifica della bicamerale con una maggioranza di due terzi è vincolante per ...ROME, JUL 21 - The parliamentary oversight panel for state broadcaster RAI on Wednesday ratified the appointment of Marinella Soldi as new president. Florence-born British educated LSE graduate Soldi, ...