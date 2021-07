Marinella Soldi | chi è la nuova dirigente della Rai appena nominata

(Di mercoledì 21 luglio 2021)è laRaicon 29 voti favorevoli. La sua candidatura è stata voluta da Mario Draghiè lapresidente Rai. La Commissione di Vigilanza Rai ha votato parere favorevole. La ratificabicamerale con una maggioranza di due terzi ha così votato: 29 voti favorevoli, 5 no e 3 schede bianche. Presenti 37 membricommissione bicamerale su 40 membri., la cui nomina è ...

Agenzia_Ansa : Ratificata dalla Commissione di Vigilanza la nomina di Marinella Soldi a presidente della Rai: 29 voti favorevoli,… - SimonaMalpezzi : Con il voto favorevole della Commissione di Vigilanza, Marinella Soldi è la nuova Presidente della Rai. Ha la compe… - ilriformista : Via libera della Vigilanza - fernandotwitta : RT @SimonaMalpezzi: Con il voto favorevole della Commissione di Vigilanza, Marinella Soldi è la nuova Presidente della Rai. Ha la competenz… - infoitinterno : Rai, Marinella Soldi nuova presidente: ecco chi è -

Ultime Notizie dalla rete : Marinella Soldi

La commissione parlamentare di Vigilanza Rai ha espresso parere favorevole alla scelta dinel ruolo di presidente della Rai con 29 sì, 5 no, 3 le schede bianche. Presenti 37 commissari su 40. Maggioranza necessaria 27 voti., quindi, ne ha presi 2 in più di ...la nuova presidente Rai . La Commissione Parlamentare di Vigilanza Rai ha ratificato la decisione presa nei giorni scorsi dal Cda di viale Mazzini . I voti favorevoli sono stati 29 , ...Roma, 21 lug (Adnkronos) – “Buon lavoro a Marinella Soldi, competenza e professionalità per una sfida importante, quella del rilancio del servizio televisivo pubblico”. Lo dice il presidente dei senat ...Mario Draghi ha portato a casa il risultato: Marinella Soldi è ufficialmente la nuova presidente Rai. Stamane la Commissione di Vigilanza ha infatti ratificato l’ok espresso nei giorni scorsi dal Cda ...