Marche, l'esempio dei sindaci anti Covid: 'Noi vaccinati, non c'è altra strada' (Di mercoledì 21 luglio 2021) ANCONA - Al di là di ogni bandiera di partito. L'appello dei primi cittadini marchigiani è unanime e trasversale: 'Vaccinatevi, è l'unico modo per uscire dall'incubo Covid '. I sindaci delle ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 21 luglio 2021) ANCONA - Al di là di ogni bandiera di partito. L'appello dei primi cittadini marchigiani è unanime e trasversale: 'Vaccinatevi, è l'unico modo per uscire dall'incubo'. Idelle ...

Advertising

dada_loi : ?@robymancio? un esempio commovente di straordinaria normalità. Grazie di esistere!!! Dio ti benedica . - rotatonda : @udogumpel ad esempio, per fare la patente, da noi ci vuole un anno, con varie carte e scartoffie, ACI, PRA, Motori… - DaniloGiacobini : @otonashi_samm @Sydwerehere Su questo sono d'accordo. Dovrebbe essere ovunque gratuito, ma non è così. In questo mo… - Defcon1979 : @gmdb @ilSalvagenteit Sì certo ma parliamo solo di Marche da supermercato perché ad esempio quando trovo prendo senator cappelli - bennittosss : @DaniaFalzolgher @StiliconeDario @JoseCarlosRRuiz @DiazCanelB @AsNazItaliaCuba @cubainforma @potere_alpopolo… -