Mara Venier | la tragica perdita del figlio | l’annuncio in diretta tv

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 21 luglio 2021) La venezianaè uno del volti femminili più rappresentativi della televisione italiana. Ha esordito negli anni ’80 nella recitazione e successivamente nella conduzione in tv, dove si è fatta conoscere e soprattutto apprezzare, complice l’inconfondibile accento veneto e un talento come pochi altri. Al pubblico è nota come Signora della domenica per i tanti e tanti anni in cui la Rai le ha affidato la conduzione del programma Domenica In. C’è però un dettaglio nella sua vita molto doloroso, che in pochi conoscono. Ecco di cosa si tratta., la triste confessione. Oggi...