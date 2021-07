Mara Venier e la parole a Jerry Calà | “Che emozione…che bello”-VIDEO

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Vediamo insieme un piccolo momento della festa tenutasi all’Arena di Verona per Jarry, dove c’era ancheinsieme in una precedente comparsa televisivaLui è un mattatore della televisione e del cinema da moltissimi anni, stiamo parlando dell’amato. Che nella serata di ieri ha festeggiato il suo 70esimo compleanno con una festa speciale ricca di amici, ma vediamo meglio insieme l’incontro con...

Tizio_Original : Comunque ieri sera all'arena di Verona c'era il compleanno di Jerry Calà con ospiti Mara Venier, Umberto smaila, ci…

... da Boldi a Shel Shapiro, da Sabrina Salerno a Ezio Greggio,, J - Ax e Maurizio Vandelli in una sorta di bignami della sua storia di musica e nonsense, di comicità e gavetta iniziata ...'Scene da un Matrimonio' andrà in onda nel primo pomeriggio e contrasterà la 'Domenica In' diL’attore ha festeggiato i 70 anni e i 50 di carriera all’Arena di Verona: «I critici mi chiesero scusa per le stroncature» ...Sabrina Salerno con grande emozione torna sul palco, l'abito che indossa esalta le sue curve mozzafiato, la profonda scollatura manda il web in tilt.