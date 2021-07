Mannarino, il nuovo album “V” in uscita il 17 settembre (Di mercoledì 21 luglio 2021) Mannarino torna con un disco primordiale e futuristico, un viaggio in profondità nelle radici dell’umano. Alla ricerca di forme nuove di esistenza che partono da un’immagine potente della donna. Mannarino, il nuovo album: un viaggio nelle profondità dell’animo umano Mannarino, la cover del nuovo album ”V” – Photo Credits: WORDSFORYOU AgencyA 2 anni dal successo del concerto al Museo D’Orsay di Parigi, Mannarino fa il suo ritorno con un disco dal titolo “V” (Polydor/Universal Music Italia), che sarà disponibile da venerdì 17 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021)torna con un disco primordiale e futuristico, un viaggio in profondità nelle radici dell’umano. Alla ricerca di forme nuove di esistenza che partono da un’immagine potente della donna., il: un viaggio nelle profondità dell’animo umano, la cover del”V” – Photo Credits: WORDSFORYOU AgencyA 2 anni dal successo del concerto al Museo D’Orsay di Parigi,fa il suo ritorno con un disco dal titolo “V” (Polydor/Universal Music Italia), che sarà disponibile da venerdì 17 ...

Advertising

glooit : Il nuovo album di Mannarino si chiama V e parlerà di natura, patriarcato, animismo e femminilità leggi su Gloo… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Si intitola “V” il nuovo album di #Mannarino in uscita venerdì 17 settembre. Ecco la cover del disco - DietrolaNotizia : MANNARINO, il nuovo album 'V' in uscita il 17 Settembre - SMSNEWSOFFICIAL : @Mannarino : Il nuovo album V in uscita il 17 settembre - MusicalnewsC : Mannarino fa il suo ritorno con un disco dal titolo “V” (Polydor/Universal Music Italia) -