Manchester City, annullata l’amichevole contro il Troyes per nuove restrizioni anti-Covid (Di mercoledì 21 luglio 2021) Per le restrizioni sanitarie legate alla pandemia in Francia e Inghilterra, l’amichevole in programma il prossimo 31 luglio tra Troyes e Manchester City allo Stade de l’Aube non si terrà. L’annuncio è arrivato dalle due compagini: “recenti modifiche alle restrizioni sanitarie apportate dal governo britannico in merito alla quarantena per i viaggiatori provenienti dalla Francia rendono troppo difficile la trasferta”. Manchester City are disappointed to confirm that our planned pre-season friendly at fellow CFG club ES Troyes AC has been ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) Per lesanitarie legate alla pandemia in Francia e Inghilterra,in programma il prossimo 31 luglio traallo Stade de l’Aube non si terrà. L’annuncio è arrivato dalle due compagini: “recenti modifiche allesanitarie apportate dal governo britannico in merito alla quarantena per i viaggiatori provenienti dalla Francia rendono troppo difficile la trasferta”.are disappointed to confirm that our planned pre-season friendly at fellow CFG club ESAC has been ...

Advertising

UEFAcom_it : ?? Il primo ???????????????????? del Manchester City a cui pensi ?? - sportli26181512 : Manchester City, amichevole annullata con il Troyes per nuove restrizioni sanitarie: L’amichevole prevista per il 3… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #ManchesterCity, annullata l'amichevole contro il #Troyes - sportface2016 : #ManchesterCity, annullata l'amichevole contro il #Troyes - TV7Benevento : Calcio: Manchester City, annullata amichevole in Francia con il Troyes per restrizioni anti-Covid... -